River goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba y dio un golpe clave en el Torneo Clausura

River tuvo una noche contundente en Córdoba y derrotó 3-0 a Belgrano por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio fue superior durante buena parte del encuentro, encontró la ventaja sobre el cierre del primer tiempo y terminó de justificar la diferencia en el complemento, con dos goles que sellaron una actuación convincente en el estadio Mario Alberto Kempes.

El Millonario generó varias situaciones durante una primera parte de alto vuelo, aunque le costó traducir su dominio en el marcador. Ángel Correa tuvo oportunidades claras, Thiago Almada también estuvo cerca y Lucas Beltrán participó activamente en los ataques. Belgrano, por su parte, respondió con algunas llegadas peligrosas, pero se encontró con una defensa atenta y con las intervenciones de Santiago Beltrán cuando fue necesario.

La apertura del marcador llegó en el segundo minuto de descuento de la etapa inicial. Tomás Galván recibió cerca de la medialuna y sacó un remate bajo que venció a Thiago Cardozo para establecer el 1-0. La jugada generó polémica por una posible posición adelantada de Gonzalo Montiel, aunque el árbitro Pablo Dóvalo consideró que un contacto previo de Adrián Sánchez había sido deliberado y permitió que la acción continuara.

El comienzo del segundo tiempo fue ideal para River, que amplió la diferencia apenas a los tres minutos. Lucas Beltrán recuperó la pelota en una zona ofensiva y asistió a Ángel Correa, quien quedó mano a mano con Cardozo y definió con precisión para marcar el 2-0. El gol le dio tranquilidad al conjunto visitante y obligó a Belgrano a asumir mayores riesgos para intentar volver al partido.

Con el correr de los minutos, el Pirata buscó descontar, pero River mantuvo el control y volvió a golpear a los 26 minutos. Thiago Almada recibió por la izquierda, cambió el ritmo para meterse en el área y sacó un remate preciso al segundo palo que se convirtió en el 3-0 definitivo. El tanto coronó una buena actuación ofensiva y terminó de sentenciar el encuentro en Córdoba.

Con este triunfo, River llegó a los 20 puntos y se ubicó en el quinto puesto de la Zona B, mientras que Belgrano quedó tercero, con 22 unidades, sin poder alcanzar a los punteros. En la próxima fecha, el Millonario recibirá a Racing el domingo 25 de octubre desde las 19.15, mientras que el equipo de Ricardo Zielinski visitará a Aldosivi ese mismo día, a partir de las 14.45.