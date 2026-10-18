Quilmes sumó su primer triunfo en la temporada con una goleada ante Central Entrerriano

El equipo de Sebastián Saborido venció por una abultada diferencia al conjunto de Gualeguaychú y sumó así su primer triunfo en la temporada 2026/27.

Quilmes se recuperó de la derrota del jueves ante River y venció 93-74 a Central Entrerriano en su segundo partido de la temporada en el José Martínez. La gran figura del encuentro fue Bryce Beamer que terminó con 27 puntos y 7 rebotes, siendo clave en ambos lados de la cancha. También se destacó Rafael Alberton Rodrigues (Rafinha), que completó un doble-doble con 14 unidades y 12 rebotes, mientras que Duvanced y Leonel Luna aportaron otros 14 puntos cada uno. Manuel Alonso, por su parte, repartió siete asistencias.

El comienzo había sido complicado para Quilmes, que sufrió la efectividad de Castillo y llegó a quedar abajo por 12-4. Saborido pidió tiempo muerto y el equipo reaccionó a partir de Beamer y los rebotes ofensivos de Rafinha. Con mejores respuestas desde la rotación y un triple de Alonso, el conjunto marplatense logró cerrar el primer cuarto igualado en 20 y empezó a encontrar el camino para tomar el control.

En el segundo parcial apareció Leonel Luna para darle dinámica al ataque y cambiar el ritmo del partido. Con el base como una de las claves, el Cervecero consiguió una máxima de nueve puntos y empezó a imponer sus condiciones ante un rival que perdía claridad ofensiva. Quilmes se fue al descanso largo con una ventaja de 47-37 y mejores sensaciones tanto en ataque como en defensa.

El tercer cuarto terminó de confirmar el dominio local. Beamer anotó ocho puntos consecutivos, incluidos dos triples, y Quilmes llegó a sacar una diferencia de 20 unidades. Con Alberton Rodrigues creciendo cerca del aro y el equipo sosteniendo la intensidad, Central Entrerriano dependió cada vez más de las apariciones de Castillo y Moussa. El conjunto de Saborido ingresó al último período arriba por 70-54 y ya tenía el partido encaminado.

En el cierre, Quilmes mantuvo el control y amplió la diferencia gracias al juego colectivo y las asistencias de Alonso, que permitieron encontrar espacios cerca del aro y aprovechar la superioridad en la pintura. El 93-74 final representó una recuperación importante para el Cervecero y ahora tiene un récord 1-1. Ahora tendrá algunos días de entrenamiento antes de afrontar su primera gira de la temporada: visitará a Ciclista de Junín el 25 de octubre y a Pico FC el 27, con el objetivo de seguir creciendo en la Liga Argentina.

Síntesis:

Quilmes: Beamer 27, Rafinha 14, Luna 14, Duvanced 14, Dominé 6, Aman 6, A.Alonso 5, Alderete 4, M.Alonso 3, Agnetti -, Elías -, Marfil -.

Marcador: 20-20, 47-37, 70-54, 93-74

Estadio: "José Martínez"

Fotos: Prensa Quilmes