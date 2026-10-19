El ítalo-argentino cambia de equipo de la mano de Red Bull y sueña con pelea arriba.

Mattia Colnaghi, piloto ítalo-argentino, confirmó su continuidad en la Fórmula 3 para la temporada 2027, aunque con un cambio de equipo significativo. Tras su debut en 2026 con MP Motorsport, Colnaghi se incorporará a Campos Racing, escudería que se consagró campeona este año con Ugo Ugochukwu.

Bajo el auspicio del programa Red Bull Junior, Colnaghi inició su trayectoria en la F3 en 2026 con MP Motorsport, conjunto con el que había logrado previamente los títulos en la F4 Española en 2024 y en la Eurocup 3 en 2025. En su primera campaña en la categoría, el piloto nacido en Italia y con madre argentina finalizó en el puesto 13 del campeonato, acumulando 54 puntos.

Durante el año, Colnaghi mostró un proceso de adaptación lógico a la exigencia de la categoría, pero también registró actuaciones destacadas. Entre sus mejores resultados se cuentan el tercer lugar en la clasificación del Gran Premio de Hungría, el cuarto puesto en la carrera Sprint de Spa y el quinto lugar en la última competencia en Madring.

De cara a 2027, el piloto afrontará un reto mayor en Campos Racing, equipo fundado por el recordado Adrián Campos. Además, compartirá equipo con otros talentos latinoamericanos, como el colombiano Salim Hanna, recientemente confirmado en la academia de Ferrari, y el mexicano Ernesto Rivera, con quien ya compitió en 2026 y que también disputará su segundo año en la F3.

Antes del inicio oficial de la temporada, Colnaghi tendrá la oportunidad de familiarizarse con el monoplaza de Campos Racing durante los test programados en el circuito de Jerez de la Frontera los días 20 y 21 de octubre, y posteriormente en Barcelona el 26 y 27 de octubre.

Este movimiento representa un paso importante en la carrera del joven piloto, que busca consolidarse en la categoría escuela para la Fórmula 1 y aprovechar el respaldo de Red Bull en su desarrollo deportivo.