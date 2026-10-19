Municipales: oficializaron un aumento del 5,8% y los salarios acumulan una suba del 33,7% en 2026

El gobierno municipal de Guillermo Montenegro oficializó un nuevo aumento salarial para los trabajadores de la Administración Central y los entes descentralizados, donde estableció una recomposición del 5,8% que se abonará con los haberes de octubre, calculada sobre los salarios de septiembre.

A través de la Resolución 308/26 de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda a cargo de Mauro Martinelli, el Ejecutivo avanzó con la aplicación del acuerdo paritario firmado a fines de 2025 entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), que estableció un esquema de cuatro actualizaciones trimestrales durante 2026 -tras dos incrementos iniciales-, vinculadas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

El convenio contempla aumentos equivalentes al 100% de la inflación acumulada para el primer y el tercer trimestre. En cambio, para el segundo y el cuarto trimestre se acordó una recomposición equivalente al 150% de la inflación del período, con el objetivo de que los salarios le ganen a los precios y recuperen parte de lo perdido en los últimos años.

A fines de 2025, el STM acordó con el gobierno una paritaria para todo 2026.

El porcentaje correspondiente al tercer trimestre surge de la evolución de los precios entre julio y septiembre. Según el Indec, la inflación fue del 2,1% en julio, del 1,7% en agosto y del 1,9% en septiembre. La variación acumulada de esos tres meses, calculada de manera compuesta, arroja 5,8%, que es el porcentaje aplicado por el Municipio.

Con esta nueva actualización, los salarios municipales acumularán una mejora del 33,7% en lo que va de 2026, al contemplar los incrementos iniciales de 2,3% de enero, el 2,5% de febrero, el 9,4% aplicado en abril, el 10,2% de julio y el 5,8% de octubre. El cálculo contempla el efecto acumulativo de los aumentos sobre las escalas salariales vigentes.

El nuevo aumento fue oficializado a través de una resolución del secretario Mauro Martinelli.

La evolución de los sueldos se ubica por encima de la inflación acumulada entre enero y septiembre, que alcanzó el 23,6%, según el organismo estadístico nacional. La diferencia es de alrededor de 10 puntos porcentuales, lo que implica un fuerte desafío para las arcas municipales, en un contexto de una crisis financiera que afecta a las comunas bonaerenses con la caída de la actividad y, por ende, una afectación en la recaudación.

El esquema paritario prevé una última actualización en enero, aplicable a los haberes de diciembre, correspondiente al cuarto trimestre del año. En ese tramo, el acuerdo contempla un incremento equivalente al 150% de la inflación acumulada entre octubre y diciembre, por lo que el porcentaje definitivo dependerá de los datos que publique el Indec.