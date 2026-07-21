Sacudón gremial en Mar del Plata: el gobierno nacional inscribió un nuevo sindicato de municipales

La Secretaría de Trabajo habilitó un paso crucial para que haya un nuevo sindicato municipal en General Pueyrredon.

El gobierno nacional de Javier Milei oficializó este martes la inscripción del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de General Pueyrredón (Setram), una decisión que le otorga reconocimiento legal para comenzar a desarrollar actividad gremial en el distrito. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y marca el nacimiento formal de una nueva organización sindical para los empleados municipales de Mar del Plata y Batán.

La resolución dispone la inscripción del gremio en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores como una asociación gremial de primer grado, con ámbito de actuación en todo el partido de General Pueyrredón y facultada para agrupar a quienes se desempeñan bajo relación de dependencia con la Municipalidad. Además, aprueba su estatuto social, aunque aclara expresamente que una eventual solicitud de personería gremial deberá tramitarse más adelante conforme a la Ley de Asociaciones Sindicales.

El Setram fue presentado en 2024 y su secretaria general es Mariel Dematei.

Según consta en el Estatuto adjuntado a la resolución del secretario Julio Cordero, el Setram fue fundado el 20 de junio de 2024 y tiene como secretaria general a Mariel Dematei. El gremio se mantiene activo desde aquel año con acciones de distinto tipo y es impulsado por trabajadores de la Lista Bordó que hasta ahora encabezaban uno de los sectores opositores a la conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Daniel Zacarías.

De hecho, entre los asambleístas del nuevo gremio figura Sergio Dematei, que en la última elección del STM lideró la Lista Bordó, obteniendo el tercer puesto con el 17,2% de los votos. En tanto, el Setram se encuentra adherido a la Federación de Sindicatos de Empleados Municipales de la Provincia de Buenos Aires.

El Setram ahora podrá tramitar la personería gremial: la representación sindical seguirá siendo exclusividad del STM.

Alcances de la medida e impacto local

La inscripción sindical constituye el primer reconocimiento formal que otorga el Estado a una organización gremial. A partir de ahora, el nuevo sindicato puede afiliar trabajadores, cobrar cuotas sociales, convocar asambleas y elegir autoridades. En los hechos, deja de ser una organización en formación para convertirse en un sindicato legalmente constituido.

Sin embargo, la resolución no le concede la personería gremial, que es el reconocimiento que otorga al sindicato la representación predominante de todos los trabajadores de una actividad.

Esto significa que el nuevo gremio todavía no puede actuar en igualdad de condiciones que el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) como interlocutor principal ante el Municipio en las materias donde la legislación reserva facultades exclusivas a la entidad con personería gremial. En consecuencia, el STM mantiene por ahora ese rol institucional.

La resolución que habilitó la inscripción gremial fue firmada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La propia resolución anticipa cuál será el próximo paso. Si el nuevo sindicato pretende obtener la personería gremial deberá iniciar un nuevo trámite administrativo ante la Secretaría de Trabajo. Para ello deberá cumplir con los requisitos previstos por la Ley 23.551, entre ellos acreditar un período mínimo de funcionamiento como sindicato inscripto y demostrar un nivel de representatividad suficiente entre los trabajadores municipales.

Ese proceso suele ser el más complejo cuando ya existe otro sindicato con personería en el mismo ámbito de representación, ya que puede derivar en extensos procedimientos administrativos e incluso judiciales.

Un nuevo escenario gremial

Más allá de ello, la inscripción abre un nuevo escenario en la representación de los trabajadores municipales de General Pueyrredón. Desde ahora, el nuevo sindicato podrá iniciar campañas de afiliación y desarrollar actividad sindical dentro del Municipio.

No obstante, el verdadero cambio institucional dependerá de si en el futuro logra obtener la personería gremial, una instancia que le permitiría disputar formalmente la representación predominante de los empleados municipales, actualmente en manos del STM.