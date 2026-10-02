Urgente: se incendió la casa de Leandro Paredes en Canning

En la madrugada del jueves, la residencia de Leandro Paredes, capitán y figura de Boca Juniors, sufrió un incendio en su vivienda situada en el country Saint Thomas Este-Oeste, en Canning.

Una dotación del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, ubicado a aproximadamente 11 kilómetros del barrio privado, acudió rápidamente al lugar para controlar el fuego.

Según fuentes consultadas, el origen del incendio fue una batería ubicada en la parte superior de la casa. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, las llamas no se propagaron al resto de la propiedad, evitando daños mayores.

Por suerte, no se registraron heridos ni daños irreparables, y el episodio se considera un susto para el capitán xeneize y su familia.

Se espera que Leandro Paredes sea titular esta noche en el partido entre Boca y Unión, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, que se disputará en la Bombonera.