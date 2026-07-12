El destino cambió todo: la historia detrás del gol de Julián Alvarez que emocionó a la Selección

Flaco López reveló que estuvo a punto de reemplazar a Julián Alvarez ante Suiza, aunque una molestia física de Leandro Paredes modificó los planes del cuerpo técnico durante el Mundial 2026.

La Selección Argentina consiguió una valiosa victoria por 3 a 1 frente a Suiza en el tiempo suplementario y se metió en las semifinales del Mundial 2026, donde ahora enfrentará a Inglaterra. En un partido muy cerrado, los goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez sellaron la clasificación del equipo de Lionel Scaloni, que volvió a encontrar soluciones desde el banco de suplentes.

Uno de los protagonistas inesperados fue José Manuel "Flaco" López. El delantero de Palmeiras ingresó en el alargue y tuvo una participación determinante al asistir a Julián Alvarez en el gol que significó el 2-1 parcial en Kansas. Sin embargo, después del encuentro reveló que originalmente iba a entrar justamente por la "Araña", aunque una molestia física de Leandro Paredes obligó al cuerpo técnico a modificar el plan.

En diálogo con ESPN, López reconoció que el cambio previsto era reemplazar a Julián Alvarez. "No recuerdo bien, en el momento no escuché, pero creo que sí, que ese era el cambio", explicó el atacante, dejando en claro que la lesión de Paredes llevó a Scaloni a apostar por un esquema con tres referencias de área para buscar la clasificación.

El delantero también dejó una frase que rápidamente se volvió viral al referirse a cómo terminó desarrollándose la jugada del segundo gol argentino. "Es así, parece que está escrito y a veces se dan las cosas como el destino parece que lo tiene preparado. Feliz por las casualidades y feliz por lo que hicimos para merecer el resultado y eso es lo importante", expresó luego de aportar su primera asistencia en esta Copa del Mundo.

Tras el encuentro, Lionel Scaloni también destacó el rendimiento del atacante de Palmeiras durante la conferencia de prensa. "¿Los más jóvenes? Si tienen que entrar, van a entrar. Hoy entró el Flaco López. Y entró muy bien", afirmó el entrenador argentino, satisfecho por el impacto que tuvo el ingreso del delantero, que ya había sumado minutos frente a Jordania en la fase de grupos y ahora fue decisivo para que Argentina avanzara a las semifinales del Mundial 2026.