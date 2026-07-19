El gesto de los jugadores de España que desató la reacción de Leandro Paredes

Después de la derrota de Argentina en la final del Mundial, aparecieron nuevos videos que revelan qué ocurrió en el tumulto entre los futbolistas de la Albiceleste y los españoles.

La final del Mundial entre Argentina y España no terminó con el pitazo del árbitro esloveno Slavko Vinčić. Apenas concluyó el encuentro en el MetLife Stadium, el festejo de los españoles derivó en un fuerte cruce entre ambos planteles que la transmisión oficial de la FIFA apenas mostró de manera parcial. Sin embargo, horas después salieron a la luz nuevas imágenes que tuvieron a Leandro Paredes como principal protagonista de una secuencia cargada de tensión.

En la transmisión oficial solo se alcanzó a observar un tumulto generalizado y a Lionel Scaloni ingresando rápidamente para intentar calmar a sus futbolistas. En ese momento no estaba claro qué había originado el conflicto, aunque las cámaras de DSports terminaron revelando la situación que desató el enojo del mediocampista argentino.

Según las imágenes difundidas por la señal deportiva, Paredes reaccionó con furia luego de las provocaciones de Éric García y Gavi, quienes habrían celebrado el título en la cara de los jugadores argentinos. El volante surgido de Boca no se quedó de brazos cruzados y respondió de manera inmediata en medio de la tensión que se vivía sobre el campo de juego.

Las imágenes muestran a Paredes acertándole un golpe en la zona del cuello a Éric García y, segundos después, derribando al mediocampista del Barcelona durante el tumulto. La situación amenazó con transformarse en una batalla campal entre ambos seleccionados, mientras el resto de los futbolistas intentaba separar a los protagonistas.

En ese contexto apareció nuevamente la figura de Lionel Scaloni. El entrenador argentino advirtió rápidamente que el conflicto podía agravarse y corrió para contener a Paredes, alejándolo del centro de la discusión y conduciéndolo rumbo al vestuario antes de que la situación escalara aún más. La rápida intervención del DT evitó que el enfrentamiento pasara a mayores, aunque ahora resta conocer si la FIFA tomará medidas disciplinarias tras las imágenes que salieron a la luz después de la final.