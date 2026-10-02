Los bancos cerrarán cinco días seguidos en noviembre: ¿qué servicios estarán disponibles?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las entidades financieras del país permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos en noviembre, debido a los feriados especiales decretados por la visita oficial del papa León XIV.

Esta medida implica que las sucursales bancarias no atenderán al público desde el viernes 6, fecha en que se celebra el Día del Trabajador Bancario, hasta el martes 10 de noviembre. El cierre incluye el fin de semana del 7 y 8, y los días lunes 9 y martes 10, que fueron declarados feriados nacionales.

La disposición fue formalizada mediante las Comunicaciones A 8487 y C 102390 del BCRA, en consonancia con los feriados establecidos por el Gobierno nacional por la visita papal.

El 6 de noviembre también conmemora el 102.º aniversario de la Asociación Bancaria y contempla un bono especial para los trabajadores del sector. La atención presencial se retomará el miércoles 11 de noviembre.

A pesar del cierre físico, el Banco Central aclaró que los canales digitales seguirán funcionando sin interrupciones durante todo este período. Los usuarios podrán realizar operaciones mediante cajeros automáticos, home banking y billeteras electrónicas con normalidad.

Sin embargo, debido a la falta de atención en ventanilla y la suspensión de la actividad bursátil, el mercado de cambios no operará y las cotizaciones del dólar oficial y mayorista estarán suspendidas durante los días 6, 9 y 10 de noviembre.