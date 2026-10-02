Alerta en jugueterías: más de 200 cerraron en un año y el contrabando ya representa el 30% del mercado

La industria de las jugueterías en Argentina atraviesa un momento crítico, evidenciado por el cierre definitivo de la cadena Tío Mario, un referente con casi treinta años en el mercado que inició recientemente una liquidación en su local de avenida Pueyrredón 1529.

Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, destacó que "se han cerrado más de doscientas jugueterías en el último año", atribuyendo esta situación a la caída del consumo y al aumento de costos operativos como alquileres, servicios y salarios, especialmente gravosos para los locales con estructura física.

El dirigente también denunció la competencia desleal que enfrentan los comercios locales frente a las plataformas internacionales y el contrabando. Enfatizó que «lo principal es el puerta a puerta» y criticó que muchos consumidores opten por comprar juguetes importados sin los costos que enfrentan los negocios argentinos, que deben afrontar impuestos, alquileres y servicios.

Furió advirtió que el contrabando representa el 30% del mercado del juguete, vinculado al ingreso de mercadería por fronteras y aduanas. Además, señaló que la eliminación de tablas de valores facilita la subfacturación, permitiendo que un juguete valuado en cinco dólares se declare por un dólar, afectando la competencia justa.

Un punto preocupante que mencionó el presidente de la Cámara es la seguridad de los juguetes importados sin controles adecuados. Citó el caso del Squishy Gamzee, un producto que contenía benceno, y alertó que "vos podés comprar un juguete tóxico". Resaltó la importancia de comprar en comercios físicos donde los consumidores pueden reclamar ante problemas de calidad.

A pesar del panorama adverso, Furió destacó que ciertos juguetes nacionales, como las masas para moldear, camioncitos, muñecas sin mecanismo y juegos de mesa, mantienen precios competitivos frente a los importados. Incluso afirmó que "un juguete va a estar más barato que una golosina o un alimento", mencionando productos desde mil pesos.

Actualmente, Argentina cuenta con aproximadamente 2.800 jugueterías, aunque la evolución tecnológica ha reducido la edad hasta la cual los niños juegan con juguetes, lo que ha llevado a los comercios a enfocarse en productos para menores de tres y cuatro años.