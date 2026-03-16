Este ajuste paritario implica un incremento del 2,9% sobre los sueldos correspondientes a febrero.

Los trabajadores bancarios anunciaron la concreción de un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector, que se basa en la inflación y acumula una suba total del 5,9% en lo que va del año 2026, tomando como referencia los salarios de diciembre del año anterior.

Este ajuste paritario implica un incremento del 2,9% sobre los sueldos correspondientes a febrero, aplicable a todas las remuneraciones brutas mensuales, tanto normales como habituales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Con esta actualización, el sueldo básico del sector bancario queda fijado en $2.187.023,79. Además, el convenio firmado con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central determina que el pago del retroactivo se realizará junto con los salarios de marzo.

El incremento también afecta al bono anual que se otorga por el Día del Bancario, beneficio que tradicionalmente reciben los empleados en noviembre. Con el nuevo aumento, el monto inicial del bono asciende a $1.949.656,06, cifra que podrá ajustarse según futuras revisiones salariales.

Desde la Asociación Bancaria destacaron en un comunicado oficial: “De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.