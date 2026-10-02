Le pidió casamiento a su novia en pleno show de Robbie Williams y captó la atención del músico: “Nos sentimos elegidos”

El momento quedó inmortalizado en decenas de videos, desde todos los ángulos del estadio.

Hemos visto todo tipo de propuestas de casamiento, pero el balcarceño Oscar Laforgia fue definitivamente más allá. Entre todos los escenarios posibles, eligió el de Robbie Williams en el Movistar Arena de Villa Crespo, y encima contó con la "complicidad" del propio músico.

Según relató en diálogo con Radio Gabal, el balcarceño llevaba ocho años de novio con su pareja, Silvana, y los dos son fanáticos del cantante. Por eso, cuando tuvieron la posibilidad de volver a verlo en vivo, a Oscar se le ocurrió que podía ser el momento perfecto para proponerle matrimonio.





“Nosotros amamos a Robbie Williams. Yo esperé 20 años para verlo porque en 2006 no pude ir”, contó Oscar. Fue entonces que empezó a planificar en silencio la propuesta en el show del británico. Llegó el día del show y buscó cómo ubicarse cerca del escenario.

Llevó algunos elementos pensados para captar la atención de Robbie, como una camiseta de Port Vale, el club inglés del que es presidente. “Uno lo busca en un restaurante, enfrente del mar, en una montaña y bueno, yo lo pensé así. Y como lo pensé, salió”, relató el balcarceño.

Cuando Robbie se encontraba cerca, Oscar sacó el anillo y el músico lo vio. Fue entonces que se acercó a la pareja e interactuó con ellos. La escena sorprendió por completo a Silvana y generó una inmediata reacción entre el público alrededor.

“Fue tremendo. No cabía en mí en ese momento”, recordó Oscar y sintetizó: “Nos sentimos elegidos”. Después del show, comenzaron a llegarle múltiples videos de la propuesta, desde todos los ángulos del estadio.