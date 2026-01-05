Rockero tierno: le pidió casamiento en Las Pastillas del Abuelo y se volvió viral

El novio le pidió casamiento a la chica en un recital de Las Pastillas del Abuelo.

Un emotivo momento se vivió durante el recital de Las Pastillas del Abuelo en la ciudad de Mar del Plata, donde una pareja fue protagonista de una propuesta de casamiento inesperada.

El hecho ocurrió en el espacio Vibra Arena, ubicado en Umano, Balneario Horizonte, ante la mirada de cientos de personas que disfrutaban del show.

En pleno concierto y mientras sonaba la canción “Rompecabezas de amor”, un joven sorprendió a su novia al arrodillarse y pedirle matrimonio. La escena fue recibida con aplausos y emoción por parte del público, que acompañó el momento especial en medio del clima festivo del recital.

El instante quedó registrado por la usuaria @araceli.celeste777, quien envió el video a la redacción de 0223.