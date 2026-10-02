A menos de una hora de Mar del Plata: el arroyo con dique y playa que es un oasis oculto

A menos de una hora de Mar del Plata, la Ruta Provincial 11 conecta con un rincón natural que combina parque, agua y tranquilidad. El Arroyo El Durazno cruza el tejido urbano de Miramar mediante un puente antes de desembocar en el Atlántico. A diferencia de la gran ciudad balnearia, que entubó sus cursos de agua históricos como el arroyo Las Chacras, la vecina localidad integró este cauce a cielo abierto y creó un amplio lago artificial conocido como el Parque de los Patricios.

Cómo es y cuáles son las atracciones del Arroyo El Durazno

El predio cuenta con un dique de contención que regula el espejo de agua y crea un ambiente calmo rodeado de vegetación. Es un punto muy elegido por vecinos y turistas para caminatas recreativas, fotografía y avistamiento de aves en la costa. Además, la Universidad Nacional de Mar del Plata utiliza toda la cuenca como una "línea de base ambiental" para investigar la biodiversidad. El lugar se convirtió en un refugio para quienes buscan escapar del ruido urbano sin alejarse del mar.

La playa que da a la desembocadura es ideal para disfrutar.

Aunque el paseo invita a disfrutar de las orillas, el Municipio de General Alvarado desaconseja meterse al agua del arroyo por el arrastre de residuos urbanos. Sin embargo, la playa pública que se forma justo en su desembocadura sí está habilitada para los bañistas y cuenta con excelentes condiciones. Por este motivo, atletas de la zona organizan jornadas de limpieza comunitaria para cuidar la salud de este ecosistema compartido. El paisaje, así, es en simultáneo un patrimonio natural y un recurso para toda la comunidad.

Se pueden realizar caminatas en las inmediaciones.

El tramo final del arroyo permite cruzar sus puentes peatonales y recorrer senderos que conectan directamente con la orilla marina. Los visitantes suelen aprovechar el amplio espacio verde para tomar mates, andar en bicicleta o pasar la tarde al aire libre. La combinación de parque y brisa de mar lo posiciona como una opción accesible para una escapada de fin de semana: es una propuesta diferente para disfrutar del aire puro a corta distancia de la Feliz.