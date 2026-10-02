Insólito: River pidió la postergación de la fecha y jugará un amistoso con un equipo del Federal A

River jugará un amistoso contra Atlético Escobar, equipo del Federal A, este sábado por la mañana en el River Camp de Ezeiza. El partido tendrá lugar porque el "Millonario" postergó el partido de este fin de semana ante Sarmiento de Junín.

La última vez que River jugó un partido oficial fue el 19 de septiembre, en la derrota 3 a 2 contra Huracán, en el estadio Monumental. A diferencia del resto de equipos de la Primera División, el conjunto de Núñez pidió postergar el encuentro por la cantidad de convocados que podía llegar a tener en la fecha FIFA.​​​​​

En un principio, Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Thiago Almada habían sido llamados por Lionel Scaloni a la Selección Argentina. Sin embargo, Andrada y Almada fueron desafectados por molestias físicas y recién hoy se incorporan a los trabajos en campo.​​​​​

De otro lado, solo hubiera quedado Beltrán como único convocado, pero la Selección podría haberlo liberado tal como hizo con Thiago Palacios (Estudiantes) y Leonel Flores (Boca).

La reprogramación para River implicó postergar el partido que tenía contra Sarmiento de Junín del 3 de octubre al miércoles 14, a partir de las 19 hs. Por otro lado, volverá al ruedo el 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto, a partir de las 21.30 hs en el Monumental (ese duelo no fue modificado).