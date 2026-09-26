Fue una de las promesas de River y volvió a ser noticia por un hecho policial

El exjugador de River, Ezequiel Cirigliano, fue detenido luego de haber protagonizado un incidente con la policía en Tres de Febrero, en el que le quitó el arma reglamentaria a un oficial y se dio a la fuga.

Según reconstruyen los informes policiales, el exjugador de 34 años volvía de su trabajo y sufrió un brote. Al pasar por una posta de vigilancia en Villa Pineral, habría forcejeado con un policía. Luego de ese episodio, Cirigliano se dio a la fuga con el arma reglamentaria de la autoridad, a quien se la quitó por la fuerza. Finalmente, fue detenido en su casa por efectivos de la Comisaría 4ta de Villa Pineral.

El jugador surgido de la inferiores de River fue acusado de robo y atentado a la autoridad. Cabe destacar que no es la primera vez que tiene problemas con la ley, ya que en 2022 también quedó detenido por un episodio violento. En aquella oportunidad, Cirigliano estuvo dos meses preso por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, tras ingresar forzadamente a una vivienda en Caseros y disparar con una 9 milímetros. Luego de los dos meses en la cárcel, la justicia decidió liberarlo por falta de mérito. De hecho, después de ese antecedente, había jugado un tiempo en el Senior de River.

En 2024, además, Cirigliano probó volver al fútbol profesional tras incorporarse al Stallion Laguna de la Primera División de Filipinas. Sin embargo, solamente jugó 11 partidos y quedó en libertad de acción.