La sangría no se detiene: tras la salida del técnico, Racing perdería a uno de sus referentes

Racing continúa en caída libre ya que, luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina que derivó en la salida del director técnico Juan Pablo Vojvoda un jugador clave pediría continuar su carrera en otro club. Se trata del defensor Marcos Rojo, quien tendría decidido irse a Estudiantes de La Plata, club con el que está muy identificado.

La posible salida de Rojo se da luego de que el "Pincha" consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que se enfrentará con Flamengo de Brasil, que fue su verdugo en la edición anterior del torneo de clubes más importante de América. Pero el defensor no solo estaría disponible para la Copa Libertadores, sino que también podría jugar el Torneo Clausura pese a que ya se disputaron 10 fechas debido a la lesión que sufrió el mediocampista Gabriel Neves durante la Supercopa Internacional ante Rosario Central, donde sufrió la fractura de la muñeca izquierda.

En caso de que finalmente se concrete la operación, Rojo tendría su tercer ciclo en Estudiantes de La Plata. En el primero, que ocurrió entre 2008 y 2010, el defensor fue clave para conquistar la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010, aunque en su segunda etapa, que se dio en 2020, fue muy cuestionado porque estuvo solo seis meses y disputó nada más que un partido.

La salida de Rojo representaría un nuevo golpe para Racing, que viene de quedar eliminado en la Copa Argentina y que marcha penúltimo en la Zona B del Torneo Clausura, ya que el ex jugador de la Selección argentina es una pieza clave en la defensa.