Una derrota que le salió carísima: Racing se quedó sin técnico

Milito y Saja se la jugaron, echaron a un ídolo como Costas y apostaron a Vojvoda: duró 13 partidos.

La dirigencia de Racing tomó la decisión de despedir al director técnico Juan Pablo Vojvoda luego del papelón en la Copa Argentina, donde cayó 3 a 2 ante Boca por los cuartos de final.

Durante su paso por la "Academia", Vojvoda dirigió 13 partidos y perdió siete. Además, dejó al equipo de Avellaneda penúltimo en la Zona B del Torneo Clausura. El reemplazante de Vojvoda en la dirección técnica de Racing será Sebastián "Chirola" Romero, quien tendrá como ayudante de campo a Luciano Aued.

Vojvoda llegó a la "Academia" a mediados de este 2026, luego de lo que fue un muy flojo semestre que derivó en la salida de Gustavo Costas, ídolo de la institución de Avellaneda.

Parecía que Racing había tocado fondo, pero con Vojvoda a cargo la situación del equipo de Avellaneda empeoró aún más, ya que no solo quedó eliminado en la Copa Argentina, sino que también marcha penúltimo en la Zona B del Torneo Clausura con ocho puntos en 10 partidos, está vigesimotercero en la tabla anual y obligado a ganar este campeonato para disputar alguna competición internacional el año que viene.

El próximo desafío para Racing será el domingo 4 de octubre, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto por la undécima fecha del Torneo Clausura.



