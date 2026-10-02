"Dibu" Martínez ya eligió el "heredero" de la "10" en la Selección Argentina

"Dibu" Martínez terminó con la cinta de capitán ante Bolivia y dejó un mensaje que fue un respaldo fuerte para Nico Paz.

Con el retiro de Lionel Messi a la vuelta de la esquina, la Selección Argentina ya afronta un renovado ciclo de cara al Mundial 2030. Aunque algunos referentes mundialistas permanecen en el plantel, la Albiceleste cuenta con caras nuevas y muchos jóvenes que quieren decir presente.

En ese contexto, Lionel Scaloni tendrá la difícil tarea de designar a un nuevo número 10 una vez que se complete la despedida del astro, el próximo martes ante Benín. El DT de Pujato aclaró que hay varios candidatos para portarla, pero aún no confirmó quién será.

A la espera del nuevo designado, "Dibu" Martínez soltó un comentario en las redes sociales que pudo haber adelantado quién será el nuevo dueño del dorsal más icónico en la Selección Argentina. ¿Deseo o información privilegiada?

Lo cierto es que Paz es uno de los grandes candidatos a quedarse con este número, no solo por sus características dentro del campo, sino por ser uno de los creativos llamados a intentar absorber algunas de las tareas de Messi tras su retiro. Ante Bolivia entregó una gran actuación, con gol incluido.