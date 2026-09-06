Jugó 107 partidos en Boca, Liverpool lo quiso y hoy trabaja de algo impensado en Miami

Fue una de las grandes promesas del arco xeneize, recibió un llamado desde Inglaterra, tuvo una particular experiencia con dos estrellas del tenis y hoy trabaja en un proyecto muy distinto en Estados Unidos.

En 2008, un joven arquero comenzó a escribir su historia en las divisiones formativas de Boca y, con el paso de los años, se transformó en una verdadera institución de la Reserva. Llegó a disputar 107 partidos en esa categoría, una cifra que lo convirtió en el futbolista con más presencias en la historia del club. Aquel jugador era Sebastián D'Angelo, quien además tendría la posibilidad de llegar a Primera y vivir experiencias que marcarían su carrera.

Mientras se consolidaba en la Reserva, en 2012 recibió un llamado que podía cambiar completamente su futuro: Liverpool de Inglaterra había mostrado interés en él. Sin embargo, en ese momento atravesó una situación familiar que lo llevó a poner el fútbol en un segundo plano. “Al poquito tiempo de eso empezaron los problemas de salud de mis viejos y tuve que poner el enfoque más en lo personal y familiar que en el fútbol. Seguí entrenando y jugando, pero tuve ese condicionante”, recordó D'Angelo.

Su gran chance con la camiseta de Boca llegó el 18 de agosto de 2012. La lesión de Óscar Ustari le permitió ingresar en el triunfo por 2-0 frente a All Boys y así cumplir uno de los grandes sueños de cualquier futbolista surgido de las inferiores. Finalmente, D'Angelo disputó seis partidos en Primera con el conjunto azul y oro y recibió once goles. Ante la falta de continuidad, posteriormente recaló en Tigre para continuar con su carrera profesional.

Pero su paso por la Bombonera también dejó una de esas historias difíciles de repetir. Durante la visita de Novak Djokovic y Rafael Nadal a la Argentina, los dos tenistas tuvieron la posibilidad de probarse desde el punto del penal en el mítico estadio de Boca. Del otro lado estaba justamente D'Angelo, quien logró atajarles penales a las dos grandes figuras del tenis mundial y se quedó con una anécdota que trasciende ampliamente su recorrido como futbolista profesional.

Actualmente, el exarquero se encuentra en Miami United, aunque su función dentro del club va mucho más allá de defender el arco. D'Angelo participa activamente en el armado del proyecto deportivo y en su desarrollo, además de desempeñarse como asesor comercial. Incluso está vinculado al food truck oficial del equipo, Rústico, que ofrece diferentes comidas con la carne argentina como protagonista.

Así, aquel futbolista que hizo historia en la Reserva de Boca, recibió una propuesta de Liverpool y llegó a Primera terminó encontrando en Miami una nueva manera de seguir ligado al fútbol, ahora desde un lugar que combina lo deportivo y lo empresarial.