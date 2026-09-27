Cuando falta uno, aparece SeArma: la app que une personas para jugar al fútbol en Mar del Plata

Cuando falta uno, aparece SeArma: la app que une jugadores para jugar al fútbol en Mar del Plata

El fútbol amateur tiene una particularidad que conocen bien quienes juegan todas las semanas: organizar un partido puede ser casi tan difícil como jugarlo. Alguien se baja a último momento, falta un jugador, empiezan las consultas por WhatsApp y, en más de una oportunidad, el encuentro termina dependiendo de la suerte de encontrar a alguien disponible.

Con esa situación cotidiana como punto de partida nació SeArma, una plataforma argentina pensada para conectar a personas que buscan jugar al fútbol amateur. La aplicación ya funciona en Mar del Plata y apunta a resolver uno de los problemas más habituales de quienes organizan partidos entre amigos, vecinos o compañeros de trabajo: conseguir jugadores cuando falta uno.

La propuesta permite publicar un partido indicando el día, el horario y la cantidad de jugadores que hacen falta. Esa información llega a usuarios de la zona que manifestaron estar disponibles para jugar. El organizador, a su vez, puede elegir a quién sumar.

También funciona en sentido inverso. Quien tiene ganas de jugar pero no cuenta con un equipo puede activar la opción “Estoy para jugar”, seleccionar una franja horaria y una zona y recibir una notificación cuando aparezca un partido cercano que necesite jugadores.

La plataforma permite encontrar jugadores disponibles, completar equipos de último momento, reservar canchas y hasta calificar a quienes participan de cada encuentro.

La idea, surgió de una situación que Leonardo, su creador, había visto repetirse entre amigos y compañeros. “Siempre pasa esto: tenés un partido, estás organizando y, por ir a último momento, esa persona no puede venir por un problema, sea familiar o que se le complicó”, contó en diálogo con 0223.

De una idea entre amigos a una plataforma que busca crecer en Argentina

El concepto de SeArma nació justamente para evitar que esas bajas de último momento obliguen a recorrer contactos hasta encontrar un reemplazo. Leonardo describió la aplicación como “un estilo Tinder”, aunque aclaró que el objetivo es diferente: conectar personas que quieren compartir un partido.

“Se registran y pueden matchear para poder jugar, porque pasa siempre eso: cuando necesitás a alguien, empezás a consultar a un amigo, primo, no sé, lo que sea, para poder jugar ese día y no perder el encuentro”, explicó.

Antes de avanzar con el desarrollo, Leonardo puso en marcha una página para conocer el interés que podía despertar la propuesta. “Vi ahí que gente se empezó a registrar, le interesó el proyecto y avancé más”, recuerdó.

Creada de manera autodidacta por Leonardo, la propuesta nació de una dificultad tan común como frustrante: organizar un partido y que alguien se baje a último momento.

El desarrollo tuvo además una particularidad: fue realizado por él mismo, de manera autodidacta. Durante meses trabajó en la programación, realizó pruebas y definió cómo montar la base de datos, la aplicación y la página web, hasta completar también el proceso necesario para llevarla a las tiendas de Android y Apple.

La plataforma no se limita a encontrar jugadores. También incorpora un mapa nacional con más de 5.000 canchas relevadas. Los establecimientos que forman parte de SeArma cuentan con un portal desde el cual pueden administrar sus días y horarios, informar los servicios disponibles y mostrar datos como redes sociales, Wi-Fi, buffet, pelotas o pecheras.

Además, las canchas adheridas pueden recibir reservas a través de la aplicación, con la posibilidad de realizar el pago de forma online. De esta manera, un equipo que ya está completo también puede utilizar SeArma directamente para resolver dónde jugar y reservar el turno.

La plataforma incorpora un mapa nacional con más de 5.000 canchas relevadas.

Otro de los elementos centrales es el sistema de reputación. Después de cada partido, tanto jugadores como organizadores pueden calificarse mediante estrellas y comentarios. La intención es que, con el tiempo, cada usuario construya un perfil basado en sus experiencias dentro de la plataforma y que eso contribuya a generar mayor confianza entre personas que quizás nunca jugaron juntas.

“Hay bastantes usuarios ya y se crearon bastantes partidos”, señaló Leonardo sobre el crecimiento inicial de la propuesta. Y agregó: “La gente la está aceptando, por suerte veo que se están copando y les está gustando la idea de la aplicación”.

Actualmente, el proyecto está enfocado en el fútbol amateur, pero la intención es ampliar el concepto en el futuro. “Que no sea de fútbol solo, sino que alcance a todos los deportes”, anticipó.

Mientras tanto, SeArma busca consolidarse desde una actividad tan cotidiana como un partido entre amigos. Una aplicación que nació de una dificultad repetida -ese jugador que falta cuando ya está todo organizado- y que hoy intenta convertir la búsqueda de un reemplazo en un encuentro entre personas que, muchas veces, ni siquiera se conocían antes de compartir la cancha.