Tiene 11 años, le pegó un pelotazo a un árbitro y lo suspendieron por un año: "Mami, de verdad no lo hice a propósito"

El pedido de los compañeros de Benjamín, el nene de 11 años sancionado en la Liga Dolorense de Fútbol.

Se desató una gran polémica en el fútbol formativo argentino, después de que un jugador de 11 años de la Liga Dolorense recibiera una sanción de 15 fechas de suspensión por pegarle un pelotazo al árbitro.

Esta medida, que busca ser ejemplar, generó una gran controversia y la familia expuso la dura situación que vive el menor, que se quedaría sin poder jugar en su club Ever Ready durante casi un año, ya que el torneo consta de 14 jornadas.

“La reacción de Benja surgió en una jugada de ataque en la que él estaba llegando al arco contrario y el árbitro da por terminado el partido. Ahí tira un pelotazo con tanta mala suerte que le pega al juez y ahí le saca la roja”, contó la mamá del nene, Camila, a Todo Noticias (TN).

El Club Atlético Ever Ready juega en la Liga Dolorense de Fútbol.

Además, sostuvo que una vez finalizado el encuentro intentaron buscar al árbitro para "pedirle disculpas", aunque sin éxito, y aseguró que ese mismo día se largó a llorar y le dijo: "Mami, de verdad no lo hice a propósito, yo no lo quise hacer. Tiré un pelotazo y no fue con intención de pegarle’”.

Este episodio, ocurrido el 23 de mayo, tomó una relevancia importante en la Liga Dolorense, a tal punto que desde el club hablaron con otros equipos y llegaron a un acuerdo entre las partes para que Benja jugara. “Consideraron dejarlo porque él estaba con crisis de llanto y angustia. Veían que por parte de la liga no hubo consideración con un niño de 11 años que tuvo un error”, expresó su madre.

Sin embargo, la participación del niño generó una consecuencia aún mayor y la liga le sumó dos fechas más al castigo, a pesar de que el árbitro dejó en claro al mismo medio que no tuvo incidencia en la resolución del Tribunal.

“La situación se dio cuando giro para terminar el partido y marcar la mitad de la cancha. Justo (la pelota) me dio en el costado de la cara, a la altura de la oreja, y me tomó totalmente desprevenido. No me lo esperaba”, contó.

El caso de Benjamín generó debate entre los vecinos de Dolores.

Además, sostuvo que "la familia tiene razón" y explicó que como árbitro se encarga de elevar el informe y es el Tribunal de Penas el que sanciona. "Siempre trato de preservar la deportividad y el juego limpio”, señaló.

Por su lado, la mamá le mandó un fuerte mensaje a la Liga: “Está bien que le den dos o tres fechas para que aprenda de su error, y que le den charlas o algo en el club, pero no que lo castiguen de esta manera en la que hasta el año que viene no puede volver a jugar".

"Es un nene de 11 años. Uno cuando comete un error lo tiene que reconocer y cambiarlo, pero lo están señalando y haciendo que al nene no le den ganas de jugar a la pelota. Era un chico superfeliz, lo están dejando aislado hasta de sus compañeros. Ya no tiene ganas de ir a entrenar porque sabe que el sábado, cuando sus compañeros juegan, él no puede. Sale re mal y angustiado", arremetió la mujer.

Con motivo de esta sanción, la familia de Benjamín tuvo que presentar su descargo ante el Tribunal de Penas de la Liga Dolorense de Fútbol y se espera la resolución sobre el caso.