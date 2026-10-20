Avanza un proyecto para regular el acercamiento a la fauna silvestre en Mar del Plata

El proyecto busca regular el acercamiento y la persecución de fauna silvestre en las costas de General Pueyrredon, con especial atención a la protección de los mamíferos marinos.

El proyecto de ordenanza que busca regular las actividades de acercamiento y persecución de fauna silvestre en General Pueyrredon avanzó en el Concejo Deliberante, tras ser aprobado en la Comisión de Legislación. La iniciativa, impulsada por el bloque de la UCR, recibió informes favorables de distintas áreas del gobierno, que respaldaron los objetivos de protección ambiental y educación ciudadana.

La propuesta parte de la creciente presencia de mamíferos marinos en las costas del distrito, entre ellos ballenas, delfines, lobos marinos y elefantes marinos. Según los fundamentos del proyecto, este fenómeno dejó de ser esporádico y requiere medidas para evitar que la interacción humana altere el comportamiento natural de los animales.

El Emturyc propuso difundir recomendaciones para residentes y turistas ante avistajes o varamientos, aunque no objetó que la problemática se regule mediante una ordenanza municipal.

El texto establece la prohibición del acercamiento y la persecución de fauna silvestre por parte de personas o de los animales domésticos que las acompañen. También prohíbe continuar una persecución cuando un ejemplar manifieste un alejamiento activo, sobrevolar a menos de 150 metros de altura en reservas, apostaderos y zonas específicas de presencia de fauna, y realizar acciones u omisiones que alteren el comportamiento natural de los animales.

La iniciativa contempla excepciones para actividades científicas o educativas, sujetas a permisos especiales y a los protocolos que se establezcan mediante la reglamentación. Además, prevé sanciones conforme al Código Contravencional y establece que lo recaudado por las multas se destine a programas de protección, prevención y erradicación del maltrato animal.

La Dirección de Zoonosis respaldó la propuesta y señaló que el Departamento de Recursos Naturales y Guardaparques debería estar a cargo de su aplicación.

El respaldo de las áreas municipales

Entre los informes incorporados al expediente iniciado por el concejal Ariel Bordaisco, la Dirección de Zoonosis manifestó su acuerdo con la adopción de medidas para proteger la fauna silvestre en el distrito. A su vez, planteó que tanto la normativa como las acciones educativas deberían ser desarrolladas y aplicadas por el Departamento de Recursos Naturales y Guardaparques, dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental.

También señaló que la regulación deberá contemplar las disposiciones nacionales y provinciales vigentes y podrá ampliar las medidas restrictivas en el ámbito municipal. En cuanto a su propia intervención, aclaró que Zoonosis actúa cuando alguna especie silvestre puede transmitir enfermedades, mediante protocolos sanitarios y el trabajo coordinado entre organismos municipales, provinciales y nacionales.

La iniciativa prohíbe las conductas que alteren el comportamiento natural de los animales y prevé sanciones para quienes incumplan la normativa.

Por su parte, la Secretaría de Educación expresó su respaldo a los objetivos de concientización incluidos en el artículo 7 del proyecto. En su informe, destacó que las instituciones educativas municipales ya desarrollan propuestas pedagógicas vinculadas con el cuidado del ambiente, la preservación de los ecosistemas y la formación de una ciudadanía responsable.

Finalmente, desde el Emturyc consideraron que la problemática podría abordarse mediante la elaboración y difusión de un instructivo con recomendaciones para residentes y turistas ante situaciones de avistaje o varamiento de animales. El organismo propuso difundir ese material a través de las redes sociales y los sitios web municipales para promover conductas responsables y proteger tanto a la fauna como a las personas que utilizan el espacio público. No obstante, aclaró que no presenta objeciones al tratamiento del tema mediante una ordenanza.

Educación, prevención y coordinación

El proyecto también incorpora medidas de educación y concientización dirigidas a residentes y turistas, con el objetivo de informar sobre los riesgos del acercamiento, la interacción y la perturbación de los animales. Asimismo, plantea desarrollar acciones de capacitación destinadas a operadores turísticos, embarcaciones recreativas, pescadores y otros actores vinculados con la zona costera.

En tanto, otro de sus artículos encomienda al Ejecutivo la suscripción de convenios con el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata para extender la aplicación de la ordenanza a los espacios bajo su jurisdicción.