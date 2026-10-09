Triste hallazgo en el norte de Mar Chiquita: localizan una ballena varada sin vida

El cetáceo, de 8 metros de largo, sin vida en las playas de Mar Chiquita.

Un operativo de emergencia y monitoreo se puso en marcha en la franja playera norte del partido de Mar Chiquita debido a la aparición de una enorme ballena muerta en la orilla.

El espécimen de cetáceo, cuya longitud alcanza los ocho metros, quedó atrapado sobre la arena en la playa denominada Pozo de los Vidaleros, situada en el trayecto comprendido entre la albufera y el balneario Mar de Cobo. El hecho alertó tanto a las autoridades ambientales del municipio como a los guardaparques provinciales de la reserva natural de la laguna.

La ballena quedó varada pero la marea impidió el trabajo de los investigadores.

Por el momento no hay certezas sobre los factores que provocaron el fallecimiento del cetáceo ni sobre las circunstancias de su llegada a la orilla. Frente a esta situación, integrantes del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) junto a expertos de la Universidad Nacional de Mar del Plata acudieron a la escena para efectuar los peritajes científicos correspondientes.

A pesar del despliegue inicial, el fuerte ascenso del mar bloqueó las primeras maniobras de recolección de material orgánico. Frente a esta complicación climática, los encargados del área protegida continúan en el sitio vigilando la posición del espécimen a la espera de que descienda el nivel del agua.

Las labores necroscópicas y la extracción de muestras corporales por parte de los profesionales quedaron programadas para el transcurso del fin de semana, condicionadas estrictamente a la estabilidad del oleaje y a que la corriente no arrastre el cadáver mar adentro.