Las increíbles imágenes de dos ballenas francas australes frente a la costa de Miramar

El video muestra a las ballenas nadando prácticamente pegadas y regalando una postal única sobre la costa atlántica.

Una nueva escena de la fauna marina volvió a sorprender este domingo en la costa bonaerense. Dos ballenas francas australes fueron registradas nadando juntas frente a Miramar, a la altura de El Mojón, un tradicional paraje de acantilados ubicado al sur de la ciudad, en un bello video captado por un dron.

Las imágenes fueron obtenidas alrededor de las 10:30 por el fotógrafo Matías Tortora, creador de la cuenta de Instagram @cutfly.lab, donde suele compartir impresionantes registros aéreos de Mar del Plata y distintos paisajes del país.

En el video puede verse a los dos cetáceos desplazándose prácticamente pegados, avanzando en sintonía y sumergiéndose de manera alternada mientras recorren las aguas con Miramar de fondo.

En la secuencia, que no deja de ser impresionante más allá de la costumbre de los locales, se observa la magnitud de los animales y la tranquilidad con la que nadan frente a la ciudad balnearia.

El avistaje se suma a otros registrados durante las últimas semanas en distintos puntos de la costa atlántica, donde la presencia de ballenas francas australes comenzó a hacerse cada vez más frecuente con la llegada del invierno y sus desplazamientos por el Mar Argentino.

La ballena franca austral es una especie protegida y cada uno de estos registros representa una oportunidad para apreciar su comportamiento en libertad. Ante un avistaje, se recuerda que es vital mantener una distancia prudente y evitar cualquier acción que pueda alterar su desplazamiento o descanso.