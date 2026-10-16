Nació una cría de elefante marino en la costa de Mar del Plata frente al ex Asilo Unzué

En horas de la mañana de este viernes, un ejemplar de elefante marino (Mirounga leonina) dio a luz a su cría en la costa frente al ex Asilo Unzué, donde permanecía descansando desde hacía varios días. Ambos animales se encuentran en buen estado.

Desde el Municipio, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) y Defensa Civil, solicitan a vecinos y turistas no acercarse a los animales ni permitir el contacto con personas o mascotas, especialmente durante el período de amamantamiento, que se extiende aproximadamente entre 25 y 30 días.

La presencia de estos animales en la costa durante esta época del año es habitual, ya que coincide con la temporada de parición. En los últimos años también se registraron períodos de migración en los que algunos ejemplares aparecieron de manera aislada en distintos sectores de las playas de la ciudad.

“Durante las primeras horas posteriores al nacimiento y los días siguientes, es fundamental reducir todo riesgo que pueda afectar el vínculo entre la madre y la cría. Si el cachorro se aleja, la madre tiene que poder controlar ese comportamiento de manera tranquila”, explicó Natalia Martino, bióloga y guardaparques del Emsur.

La especialista destacó que preservar las condiciones para que la madre pueda amamantar a su cría es fundamental para su supervivencia. Durante este período, la leche materna le aporta los nutrientes y la energía necesarios para aumentar de peso y alcanzar el desarrollo que le permitirá sobrevivir una vez finalizada la lactancia.

El amamantamiento en la playa dura aproximadamente entre 25 y 30 días. Durante ese tiempo, la madre no se alimenta y, por lo general, no ingresa al agua. Una vez finalizada esta etapa, se produce el destete y la madre abandona a la cría, que permanece en la playa.

Por este motivo, es indispensable evitar cualquier perturbación que pueda interrumpir el proceso de amamantamiento o afectar el vínculo materno. Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener una distancia mínima de 20 metros, no acercarse ni tocar a los animales, evitar la presencia de perros y no circular con vehículos cerca del sector.

En este sentido, Defensa Civil dispondrá un perímetro de protección para resguardar a ambos animales. “Vamos a establecer un vallado a unos 20 metros, pero pedimos que no se acerquen, no los toquen, no vengan con perros y, especialmente, que no intenten meter al cachorro al agua”, indicó Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil.

Finalmente, desde el Municipio remarcaron que la colaboración de vecinos y turistas es fundamental para evitar alteraciones en el comportamiento natural de los animales y permitir que la madre y su cría atraviesen esta etapa sin perturbaciones.