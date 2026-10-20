Otro adolescente detenido por arrebatarle la cadena a una mujer

Un adolescente que el martes a la tarde le arrebató dos cadenas de oro a una mujer de 59 años en Plaza Rocha fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina.

El hecho se registró en la esquina de Luro y 14 de Julio y el menor de 16 años fue reducido a cien metros del lugar cuando llegó a calle Dorrego. Según se informó, el joven habría abordado a la víctima y le arrancado las cadenas del cuello, provocándole escoriaciones.

“Durante el procedimiento también se secuestró una bicicleta marca Nordic, rodado 29, de color negro”, informaron autoridades policiales.

Bicicleta secuestrada.

Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ordenaron la notificación de una causa penal.