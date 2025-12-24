Atrapan a arrebatadora en el centro que robó una cadenita de oro

Su cómplice se dio a la fuga con la cadenita robada.

Una mujer de 44 años que junto a un hombre que se dio a la fuga le arrebató la cadena de oro a una mujer en el centro fue aprehendida por personal policial y quedó alojada en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal de la comisaría primera el que llegó a la esquina de Rivadavia y Catamarca donde un grupo de vecinos tenía reducida a la mujer.

"Según contaron las personas que la retenían, la mujer actuó con un hombre que se dió a la fuga con la cadena en cuestión", señalaron fuentes oficiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de una causa por robo y el traslado de la mujer a la Unidad Penal N° 50 de Batán.