Le tajeó la cara con una botella rota para robarle 20 mil pesos
Sucedió el jueves por la tarde a una cuadra de la comisaría primera. La autora es una mujer de 46 años que quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.
Un llamado al 911 permitió aprehender el jueves a la tarde a una mujer de 46 años que le arrebató dinero a un hombre en el centro y que al huir del lugar le tajeó la cara con una botella rota.
Personal policial llegó a la avenida Independencia entre Luro y 25 de Mayo donde la mujer le había sacado a un hombre de 41 años veinte mil pesos bajo la modalidad arrebato y lo había herido en el rostro al escapar.
Si bien la víctima decidió no instar acción penal alguna, los oficiales trasladaron a la mujer a la comisaría primera, a una cuadra del lugar, y labraron actuaciones por el delito de robo agravado por utilización de arma impropia.
Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán.
