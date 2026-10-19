Tiró al piso y arrastró a una mujer de 80 años para robarle las cadenas

Un adolescente que el lunes a la tarde le arrebató dos cadenas a una mujer de 80 años y la hizo caer al piso fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.

Fue personal de la Unidad de Policía de Prevención Local el que aprehendió en Rivadavia e Independencia al joven de 17 años acusado de asaltar a la mujer en Belgrano y Catamarca.

Fue trasladado al CEA de Batán.

“Según la denuncia, el joven le habría arrancado dos cadenas del cuello, provocando su caída y arrastrándola varios metros, provocándole escoriaciones en la mano a la víctima”, señalaron autoridades policiales.

Durante el procedimiento se secuestró una de las cadenas sustraídas y una bicicleta vinculada al sospechoso. Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se ordenaron las actuaciones correspondientes y el traslado del adolescente al CEA.