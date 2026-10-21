Incumplió restricción de acercamiento y se estacionó frente a la casa de la ex
La medida está vigente desde hace cuatro meses. El hombre de 45 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
21 de Octubre de 2026 09:19
Por Redacción 0223
PARA 0223
La activación de un botón anti pánico por parte de una mujer de 47 años permitió aprehender a la ex pareja que permanecía dentro de un Renault 12 estacionado frente a su domicilio.
Tras el llamado al 911, personal de la Estación de Policía Comunal de Coronel Vidal llegó a una vivienda ubicada en Nicanor Ezeiza al 600 de esa localidad.
Al constatar la vigencia de la restricción de acercamiento dispuesta el pasado 30 de junio el hombre fue aprehendido y el rodado secuestrado por falta de documentación y seguro obligatorio.
En el marco de una causa por desobediencia quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración ante la fiscal Ana María Caro.
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