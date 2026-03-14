Incumplió la restricción de acercamiento y se quiso escapar por los techos

Un sujeto que incumplió una restricción de acercamiento fue aprehendido el sábado por la tarde por personal policial en el barrio Juramento cuando intentó darse a la fuga por los techos de la vivienda.

Efectivos de la comisaría quinta llegaron a la vivienda ubicada en inmediaciones de la Diagonal Gascón y Güiraldes en momentos en que el intruso salió del interior e intentó escapar por los techos de las viviendas linderas.

Al momento de identificar al sujeto de 32 años confirmaron que la restricción de acercamiento respecto de la víctima y del domicilio estaban vigentes, por lo que fue trasladado a la dependencia.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por violación de domicilio y desobediencia.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.