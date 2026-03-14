Incumplió la restricción de acercamiento y se quiso escapar por los techos
Tiene 32 años. Lo aprehendieron el sábado a la tarde en el barrio Cerrito Sur. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un sujeto que incumplió una restricción de acercamiento fue aprehendido el sábado por la tarde por personal policial en el barrio Juramento cuando intentó darse a la fuga por los techos de la vivienda.
Efectivos de la comisaría quinta llegaron a la vivienda ubicada en inmediaciones de la Diagonal Gascón y Güiraldes en momentos en que el intruso salió del interior e intentó escapar por los techos de las viviendas linderas.
Al momento de identificar al sujeto de 32 años confirmaron que la restricción de acercamiento respecto de la víctima y del domicilio estaban vigentes, por lo que fue trasladado a la dependencia.
Una vez labradas las actuaciones correspondientes la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por violación de domicilio y desobediencia.
El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
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