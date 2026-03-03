Tenía restricción con su pareja, fue a la casa y lo frenó la policía: golpeó a un efectivo y otro terminó mordido por un perro

Una violenta situación terminó desmadrándose en Batán. Hasta la casa de su ex pareja llegó un sujeto de 41 años, pero cuenta con restricción de acercamiento (a 200 metros). La mujer, de 39 años, alertó a la policía sobre lo que estaba por suceder y el personal de la Comisaría 8ª llegó hasta el lugar.

Los efectivos vieron descender de su vehículo al hombre y fueron a interceptarlo. Sin embargo, respondió de mala manera verbalmente y al instante empezó un forcejeo. La pelea escaló a tal punto que rápidamente el hombre le dio un golpe a un efectivo. Descontrolado, quería avanzar hasta la casa de su ex.

El hombre de 41 años, detenido por la policía.

En ese momento, llegaron refuerzos de la policía y minutos después pudieron reducirlo. No obstante, en el medio del conflicto, un perro salió del domicilio y mordió a un uniformado.

Finalmente fue aprehendido en el marco de una causa por Desobediencia, Amenazas, Lesiones Agravadas y Resistencia a la Autoridad, con intervención de la Fiscalía de Flagrancia.