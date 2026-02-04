Estaba armado con un cuchillo y golpeó a la pareja

Un hombre de 63 años, que el martes a la tarde agredió a su pareja, fue aprehendido por personal policial tras el aviso que hicieron algunos vecinos al 911 y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

A partir del aviso a la Central de Emergencias fueron efectivos de la sub comisaría Casino, quienes llegaron al lugar y encontraron a la víctima con lesiones visibles en el rostro y al agresor con un cuchillo en su poder.

El imputado, que mantenía una relación con la víctima desde hace doce años, fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La víctima instó la acción penal, manifestó su convicción de finalizar la relación, y solicitó una restricción de acercamiento y exclusión del hogar. La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la misma y el alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.