Estaba armado con un cuchillo y golpeó a la pareja
Sucedió en un edificio céntrico. La mujer solicitó una exclusión del hogar y restricción de acercamiento.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 63 años, que el martes a la tarde agredió a su pareja, fue aprehendido por personal policial tras el aviso que hicieron algunos vecinos al 911 y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
A partir del aviso a la Central de Emergencias fueron efectivos de la sub comisaría Casino, quienes llegaron al lugar y encontraron a la víctima con lesiones visibles en el rostro y al agresor con un cuchillo en su poder.
El imputado, que mantenía una relación con la víctima desde hace doce años, fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
La víctima instó la acción penal, manifestó su convicción de finalizar la relación, y solicitó una restricción de acercamiento y exclusión del hogar. La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la misma y el alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.
