Con sufrimiento, y en los penales, Palmeiras es el primer finalista

Palmeiras no pudo sostener la ventaja, pero se impuso en los penales.

Palmeiras avanzó a la final de la Copa Libertadores de América tras derrotar como local por 5-3 en definición por penales a Fluminense , en el duelo de equipos brasileños, luego de caer por 1 a 0 en los noventa minutos reglamentarios.

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De esta manera, el actual subcampeón del certamen espera por el ganador de la llave que definirán este jueves, en Río de Janeiro, Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata, cuyo partido de ida terminó 0-0.

Palmeiras venía de vencer a Fluminense por 2 a 1 como visitante, pero en esta ocasión cayó 1-0 con gol de Hércules , a los 37 minutos del complemento y tuvieron que definir el pase a la final en la definición por penales.​​​​​

Allí el conjunto paulista fue más efectivo y anotó los cinco remates por intermedio de Maurício, Gustavo Gómez, Ramón sosa, Joaquín Piquerez y Marlo Freitas.

En tanto, para Fluminense anotaronThiago Silva, Hércules y Guilherme Arana, mientras que el arquero local Carlos Miguel desvió el disparo de Nonato.

Palmeiras espera en la final por Flamengo o Estudiantes, en un encuentro que se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.