La figura que perdió Mineiro para la final con Boca

El defensor ecuatoriano del Atlético Mineiro Alan Franco se perderá la final de la Copa Sudamericana contra Boca por haber sido expulsado en el partido de la semifinal de vuelta ante el Montevideo City Torque.

El lateral derecho recibió una segunda tarjeta amarilla en la derrota de su equipo por 2 a 0 (la serie terminó 3 a 2 a favor del "Galo") al segundo los 30 minutos del tiempo, por un codazo a Diogo Guzmán. El VAR tuvo que intervenir para resolver la situación.​​​​​

​​​​​En primera instancia, el árbitro Cristian Reyes amonestó a Lyanco por una falta sobre Franco, cuando fue a disputar una pelota arriba. Sin embargo, el VAR llamó para anunciar que el ecuatoriano fue el primer infractor, sobre Guzmán, en una jugada anterior.

De esta manera, el técnico de Mineiro, Eduardo Domínguez, perderá una pieza clave para el partido decisivo que se disputará en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez" de Barranquilla, Ecuador, el próximo sábado 21 de noviembre.

Alan Franco inició su carrera como defensor central pero en Atlético Mineiro se volvió el titular indiscutido en el lateral derecho, zona en la que Boca contará con Leonel Flores para el ataque. Ante esto, Domínguez deberá ensayar alternativas para suplantar a su futbolista.