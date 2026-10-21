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Copa Sudamericana

Locura "xeneize": los mejores memes de la clasificación de Boca a la final

El equipo de Arruabarrena le ganó a Vasco Da Gama en el Maracaná y sus hinchas explotaron las redes sociales con cargadas, principalmente, a River. 

Boca festeja en el Maracaná. El "xeneize" sacó pasaje a la final de Barranquilla.

21 de Octubre de 2026 09:34

Por Redacción 0223

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No podían faltar. Como ante cada partido importante, salga para el lado que salga, en X (extwitter) se iba a inundar de memes. Y los hinchas del fútbol argentino que tenían preparadas las cargadas a Boca se las tuvieron que guardar y los "xeneizes" dieron rienda suelta a su imaginación, apuntando a River y sacando pecho por meterse en una final internacional. 

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