Locura "xeneize": los mejores memes de la clasificación de Boca a la final
El equipo de Arruabarrena le ganó a Vasco Da Gama en el Maracaná y sus hinchas explotaron las redes sociales con cargadas, principalmente, a River.
21 de Octubre de 2026 09:34
Por Redacción 0223
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No podían faltar. Como ante cada partido importante, salga para el lado que salga, en X (extwitter) se iba a inundar de memes. Y los hinchas del fútbol argentino que tenían preparadas las cargadas a Boca se las tuvieron que guardar y los "xeneizes" dieron rienda suelta a su imaginación, apuntando a River y sacando pecho por meterse en una final internacional.
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