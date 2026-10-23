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Escándalo: erró un penal contra Estudiantes y dio positivo en el dóping

La noticia sacude a Brasil, porque el martes se realizará una contraprueba y, en caso de repetirse el resultado, podría recibir una sanción de 6 meses a 2 años.

Jorginho erró su penal y ahora, de confirmarse, se expone a una sanción de 6 meses a dos años.

23 de Octubre de 2026 19:32

Por Redacción 0223

PARA 0223

El italo-brasileño Jorginho dio positivo en la primera prueba de antidoping y espera la contraprueba, pero podría recibir una dura suspensión de entre seis meses a dos años. Este martes 27 de octubre será sometido a la contraprueba para verificar si el resultado parcial se mantiene o da negativo.

Jorginho falló su penal en la tanda decisiva por el pase a la final de la Copa Libertadores, que finalmente quedó para Estudiantes de La Plata.

El periodista brasileño Thiago Asmar reveló que Jorginho dio positivo en un primer control antidoping, el cual no se realizó tras la eliminación de Flamengo.

De confirmarse el resultado y comprobarse la infracción, el jugador podría afrontar una suspensión de seis meses a dos años, según la normativa aplicable.





 

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