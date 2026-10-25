Sorteo 3420 del Quini 6: hubo 8 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $61 millones

El sorteo número 3420 del Quini 6 de este domingo 25 de octubre puso en juego esta noche un pozo de más de 4.023 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.181 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 19 - 03 - 02 - 08 - 39 - 00. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.339 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 25 - 08 - 45 - 30 - 43 - 36. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 25 de octubre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 800 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 29 - 05 - 23 - 41 - 43 - 22. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 489 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 22 - 40 - 13 - 00 - 24 - 43. Hubo 8 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $61 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de $4.400 millones de pesos.