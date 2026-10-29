Choque de trenes en España: la familia de Martina Conte Grand niega su muerte y la buscan como desaparecida

La familia de Ana Martina Conte Grand, la mujer de 32 años que este miércoles fue reportada como fallecida en el trágico choque de trenes en España, la busca desesperadamente como "desaparecida" y recorre hospitales para hallarla.

El devastador choque de trenes ocurrido en la provincia de Toledo, ya se cobró la vida de al menos 68 personas. A pesar de los trascendidos que daban por confirmada la muerte de la podóloga sanjuanina, su entorno más cercano aclaró que ninguna autoridad española les ha ratificado la noticia, por lo que mantienen la búsqueda firme en hospitales, centros de emergencias y morgues.

Aunque distintos medios del país se hicieron eco de su fallecimiento y la Cancillería argentina lamentó la pérdida de un compatriota en el siniestro —manteniendo su nombre en reserva—, los allegados a Martina sostienen que el cuerpo no ha sido ubicado ni identificado oficialmente.

Ante la incertidumbre, los familiares de Ana Martina no pierden la esperanza e insisten en que continuarán el recorrido por los distintos puntos sanitarios. Asimismo, la familia sigue de cerca la evolución de Jeremías, hermano de Martina, quien viajaba con ella al momento del siniestro y actualmente se encuentra internado en un centro asistencial de España con múltiples fracturas pero fuera de peligro.

Martina había viajado a España junto a sus padres para conocer a su sobrino, de cuatro meses, hijo de Jeremías. La mujer es hija de Jorge Conte Grand, médico y primo hermano del procurador general bonaerense Julio Conte Grand, y de Claudia, una docente jubilada.