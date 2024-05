Gremios denunciaron que el Gobierno abandonó los trenes para venderlos a bajo precio

El secretario general del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, criticó duramente la gestión llevada adelante por el Gobierno nacional con respecto al mantenimiento de trenes y apuntó contra el presidente Javier Milei por el choque ocurrido esta mañana.

En ese marco, denunció la “degradación” del sistema ferroviario para vender la empresa “a menor precio”, luego del choque de la línea San Martín que se produjo entre dos formaciones en el barrio porteño de Palermo.

Además, contó que no funcionaba el sistema de señalización de esa línea por el robo de cables, lo que desde el gremio vienen denunciando hace días.

Apuntan al intento de privatización de los trenes por parte del gobierno de Javier Milei.

“Había una locomotora detenida sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros y chocaron. Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para señalamientos pero tampoco para los trenes”, afirmó en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, explicó cómo es el sistema para los conductores de trenes cuando no funciona la señalización: “Tenés una autorización para que puedas ocupar la vía, una notificación. Vamos a suponer que estamos en Rosario. Entonces te dicen ‘de Rosario a Cañada de Gómez tenés vía libre’. Te dicen que no hay nada adelante. Tenés que ir con precaución, porque estás corriendo con una autorización. Tenés que ir con precaución porque no hay circuito. Un circuito te asegura que no hay nada adelante. Pero acá no hay circuito porque no hay cables. Vas con precaución porque si agarrás a esa locomotora parada a 80 kilómetros por hora, hacés un desastre. Si lo tomás a 30 o 40 kilómetros, no hacés un desastre”.

El secretario general del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, criticó duramente la gestión.

En declaraciones radiales, Maturano siguió con sus críticas a la situación que vive el sistema de trenes al afirmar que desde hace un tiempo, durante la semana circula un porcentaje de formación que corresponden a los sábados, esto es, un 25% menos que lo habitual. “Hay una degradación total porque no hay presupuesto”, dijo.

Y agregó: “Nos están llevando a eso para que venga un capital privado y la compre a menos valor. Nosotros no estamos a favor de la privatización, estamos a favor de que venga el capital privado y ponga plata, y si se tiene que concesionar, que se concesione. No tenemos problemas con eso, no es que le tenemos miedo al capital privado como dicen. Pero bueno, que vengan y pongan plata para la infraestructura y que los trenes funcionen como tengan que funcionar”.