Identificaron al joven que murió tras chocar contra un tren

Los tres pasajeros quedaron atascados en el vehículo tras el choque en ruta 2. Foto: 0223.

Fuentes judiciales dieron a conocer la identidad del joven que falleció como consecuencia del choque entre su automóvil y una formación ferroviaria en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 386.

Se trata de Nicolás Gómez, de 23 años, un turista proveniente de la localidad de General Lamadrid que llegaba a la ciudad a vacacionar.

Según confirmaron fuentes oficiales, la víctima murió cerca de las 23 del domingo en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) pese a los esfuerzos del personal médico.

El siniestro se había producido entre el tren y un Peugeot 206 en el que se desplazaban tres personas, quienes quedaron atrapadas en el interior del vehículo. Las tres víctimas fueron trasladadas con politraumatismos pasadas las 15.

Un gran despliegue se realizó en la zona donde impactó la unidad que viajaba hacia Buenos Aires con el rodado, incluyendo el trabajo de personal del Same, Defensa Civil, Bomberos y Policía.

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias accidentológicas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. El vehículo fue retirado de la zona por una grúa.