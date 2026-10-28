Una sanjuanina murió en el trágico accidente de trenes en España: quién era y dónde vivía

Una tragedia ferroviaria sacudió a España este miércoles con un choque entre trenes en Toledo que dejó víctimas fatales, entre ellas una mujer argentina. Ana Martina Conte Grand, podóloga oriunda de San Juan que residía en Andalucía, fue identificada como una de las fallecidas en el accidente.

Conte Grand viajaba en el coche 7 de uno de los trenes de alta velocidad involucrados cuando ocurrió el siniestro. Su hermano, quien la acompañaba, logró sobrevivir y fue trasladado al Hospital de Toledo. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del choque y confirmar la identidad de todas las víctimas. La confirmación del fallecimiento de Ana Martina se produjo en medio de estas tareas.

Además de esta pérdida, las autoridades españolas mantienen la búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que también viajaba en el tren de Renfe y permanece desaparecido. Randazzo, que reside en España desde 2002, realizaba habitualmente ese trayecto por motivos laborales.

Ante la incertidumbre, su pareja difundió un comunicado en redes sociales solicitando información para dar con su paradero. Su hermano Rafael formalizó la denuncia en comisarías de Madrid, entregó muestras de ADN y recorrió hospitales en Toledo en busca de novedades.

La muerte de Ana Martina Conte Grand suma una víctima argentina a esta tragedia ferroviaria que conmociona a España, mientras la búsqueda de Agustín Randazzo continúa en curso.