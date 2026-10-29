Un exAlvarado erró el único penal y un exAldosivi es finalista de la Copa Argentina

Cozzani detuvo el remate de Compagnucci y encaminó la clasificación de Platense, que la selló con el penal de Mainero.

Platense le ganó 5-4 por penales a Atlético Tucumán, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos, y se metió en la gran final de la Copa Argentina, donde dentro de poco más de dos semanas conocerá a su rival.

Los goles en el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y que contó con el arbitraje de Sebastián Zuninofueron Renzo Tesuri para Atlético Tucumán y Nicolás Retamar para Platense, uno en cada tiempo.

En la definición desde los 12 pasos, el arquero Juan Pablo Cozzani se convirtió en el héroe para el equipo de Vicente López al atajarle su remate al exAlvarado, Gabriel Compagnucci.

El "Decano", que es dirigido por Julio César Falcioni, se puso en ventaja a los 36 minutos de la primera mitad luego de que Tesuri controlara con mucha calidad tras un centro de Nicolás Laméndola para definir cruzado.

Sin embargo, el "Calamar" llegó a la igualdad cuando el encuentro rozaba la hora de juego a través de Retamar, quien conectó un tremendo cabezazo gracias a una precisa ejecución de tiro de esquina de Tomás Silva.

De esta manera, el primer finalista de la presente edición de la Copa Argentina tuvo que definirse en los penales. En los primeros cuatro remates de cada equipo se mantuvo la paridad. Pero el momento clave llegó en la quinta ejecución de Atlético Tucumán, ya que Cozzani le adivinó las intenciones a Compagnucci y atajó su tiro.