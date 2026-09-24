El Boca-Racing del domingo ya tiene árbitro confirmado
Fuera quien fuera, iba a levantar polvareda. Y no fue la excepción. Todos los ojos estarán puestos en la actuación de Carlos Gariano, el encargado e impartir justicia en el clásico de cuartos de final.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la terna arbitral para el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing, que se disputará el próximo domingo a las 17:00 en el Gigante de Arroyito.
El árbitro designado es Andrés Gariano, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes. En la cabina de videoasistencia (VAR) estará Lucas Novelli, con Diego Romero como AVAR, y Sebastián Martínez cumplirá la función de cuarto árbitro.
Gariano tiene un antecedente reciente con Racing: lo dirigió en diciembre de 2024 cuando La Academia cayó 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Su otro historial con el conjunto de Avellaneda data de un triunfo por 1-0 frente a San Martín de Formosa, por el certamen integrador.
En tanto, al "xeneize" Gariano lo arbitró en una ocasión y fue victoria con goleada incluida ante Defensa y Justicia por 4 a 0 en abril pasado.
Temas
Lo más
leído