El Boca-Racing del domingo ya tiene árbitro confirmado

Carlos Gariano tendrá la difícil misión de conducir un partido caliente y con todos los ojos puestos en él.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la terna arbitral para el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing, que se disputará el próximo domingo a las 17:00 en el Gigante de Arroyito.

El árbitro designado es Andrés Gariano, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes. En la cabina de videoasistencia (VAR) estará Lucas Novelli, con Diego Romero como AVAR, y Sebastián Martínez cumplirá la función de cuarto árbitro.

Gariano tiene un antecedente reciente con Racing: lo dirigió en diciembre de 2024 cuando La Academia cayó 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Su otro historial con el conjunto de Avellaneda data de un triunfo por 1-0 frente a San Martín de Formosa, por el certamen integrador.

En tanto, al "xeneize" Gariano lo arbitró en una ocasión y fue victoria con goleada incluida ante Defensa y Justicia por 4 a 0 en abril pasado.