Malas noticias para Sanguinetti: la figura de Aldosivi que se perderá el duelo con Huracán

El entrenador del "Tiburón" dio a conocer la lista de convocados para enfrentar mañana al "Globo" y una de las figuras del equipo se perderá el encuentro por lesión.

Luego de la importante victoria ante Atlético Tucumán en el José María Minella, al Aldosivi de Javier Sanguinetti le tocará mañana visitar a Huracán por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Esta noche el equipo estará arribando a Buenos Aires pero sin una de sus figuras que se perderá el compromiso por lesión.

El "Archu" dio a conocer la lista de los 22 jugadores del "Tiburón" que viajaron para enfrentar mañana al "Globo" y no están presentes tres jugadores que fueron titulares en el último encuentro y una es de las máximas figuras del equipo.

Los convocados de Javier Sanguinetti para enfrentar mañana a Huracán en Parque Patricios

Los tres jugadores que se pierden el encuentro de mañana son Néstor Breitembruch (esguince tobillo), Elías López (distensión isquiotibiales) y Tomás Fernández (tendinopatia). Este último una baja sumamente sencible ya que el ex jugador de San Martín de San Juan es el goleador del equipo en el torneo y en lo que va del año.

En lugar de estos tres lesionados regresan tres jugadores de ataque: Andrés Vombergar que se recuperó del desgarro que le impidió estar los últimos dos partidos; Andrés Chávez que se perdió el partido con Atlético Tucumán por un esguince de tobillo; y por último Matías Godoy que había tenido una sobrecarga un día antes del partido del "Decano".

Mañana Aldosivi se juega una parada más que importante ante Huracán, que si bien es de visitante y que no será para nada accesible, el equipo de Sanguinetti debe aprovechar el envión de confianza que le dio los últimos dos triunfos de local para pensar en traerse una victoria de Parque Patricios que lo dejaría a tan solo dos puntos de Deportivo Riestra, su rival en la tabla anual pensando en la permanencia.