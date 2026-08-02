Aldosivi vuelve al Minella: el "Tiburón" necesita sumar de a tres esta tarde ante Gimnasia

El equipo de Israel Damonte recibe esta tarde al "Lobo" que viene embalentonado tras vencer a River en el "Bosque".

Luego de un arranque de semestre irregular: con una gran victoria por Copa Argentina ante River, un empate en Florencio Varela ante Defensa y Justicia, y la derrota ante Barracas Central el miércoles; Aldosivi vuelve a jugar en condición de local en el José María Minella después de tres meses y necesita el apoyo de su gente para conseguir el primer triunfo del año en la Liga Profesional de Fútbol.

En comparación con el encuentro de entre semana ante Barracas, Israel Damonte convocó a dos de los refuerzos que fueron anunciados en las últimas horas: Nicolás Gaitán y Francisco Perruzi en lugar de Mateo Vales y Nataneal Guzmán. De esta manera podría darse el debut seguramente en la segunda parte del encuentro de ambos jugadores.

Con respecto al posible once titular que podría salir hoy a enfrentar al "Lobo", seguramente Damonte vuelva a hacer cambios como ocurrió el miércoles. La vuelta de Rochi González, el ingreso de Matías Godoy y Andrés Vombergar serían las variantes más lógicas que haga el DT para esta tarde. De esta manera el equipo sería: Ignacio Chicco; Rochi González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Lucas "Pata" Castro, Nicolás Linares, Matías Godoy, Tomás Fernández y Andrés Vombergar.

Por su parte, Gimnasia de La Plata viene de ganarle a River el miércoles en el Bosque con un lindo gol de cabeza de Alexis Steimbach. El posible equipo que ponga esta tarde el "Pata" Pereyra sería: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Enzo Martínez, Juan Cruz Cortazzo (ingresa por el lesionado Renzo Giampaoli) y Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón e Ignacio Fernández; Juan José Pérez, Agustín Auzmendi y Manuel Panaro o Jeremías Merlo.

Cabe recordar que esta tarde habrá parcialidades de ambos equipos por lo que habrá un estricto control policial en los alrededores del José María Minella para evitar cualquier incoveniente que ocurra en cercanías del estadio.

Historial entre Aldosivi y Gimnasia de La Plata:

12 ENCUENTROS OFICIALES

6 VICTORIAS PARA GIMNASIA

1 VICTORIA PARA ALDOSIVI

5 EMPATES

Cabe recordar que el último enfrentamiento entre ambos fue en el Torneo Apertura de este año en el que el equipo platense ganó 3-1 en el Bosque.

Cómo está Aldosivi en la anual y los promedios:

El equipo de Israel Damonte necesita una victoria urgente para calmar las aguas y poner paños fríos a la situación. Actualmente el "Tiburón" se ubica en el puesto 29 en la tabla anual con apenas 9 puntos en 18 encuentros solo por delante de Estudiantes de Río Cuarto por diferencia de gol.

Mientras que en los promedios también se encuentra en el puesto 29 por delante de Estudiantes de Río Cuarto pero en este caso con 42 unidades en 50 partidos disputados con un promedio de 0.840.