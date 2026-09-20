Aldosivi se juega una final y Sanguinetti sorprendió: 7 cambios en los convocados para recibir a Atlético Tucumán

El entrenador del "Tiburón" dio a conocer la lista de convocados para recibir mañana a Atlético Tucumán con unas cuantas sorpresas.

Aldosivi afrontará mañana un partido clave en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Por la décima fecha, el equipo de Javier Sanguinetti recibirá a Atlético Tucumán en el José María Minella con la obligación de conseguir los tres puntos para recortar la distancia que mantiene con Deportivo Riestra en la tabla anual.

El encuentro aparece como una nueva oportunidad para el "Tiburón" en su pelea por salir de la zona comprometida de la tabla anual. Con la necesidad de sumar de a tres como principal objetivo, Sanguinetti comenzó a definir el equipo que buscará hacerse fuerte en casa y conseguir una victoria que puede resultar importante de cara a las próximas fechas.

Sanguinetti sorprendió con la lista de convocados

En la previa del duelo ante el Decano, el entrenador dio a conocer la lista de convocados y presentó varias novedades con respecto a los futbolistas que estuvieron disponibles en el último partido disputado en Mendoza. En total, son siete los cambios que aparecen en la nómina para este compromiso en Mar del Plata.

Vuelve

Leonardo Sigali

Rodrigo Linares

Natanael Guzmán

Agustín Palavecino

Brian Cufre

Francisco Perruzi

Federico Laurelli

Afuera

Andrés Vombergar (Desgarro)

Matías Godoy (Contractura isquiotibial)

Andrés Chavez (Esguince de tobillo)

Nicolás Zalazar (Decisión técnica)

Vales (Decisión técnica)

Argoytia (Decisión técnica)

Aballar (Decisión técnica)

Las modificaciones reflejan la intención del cuerpo técnico de ajustar piezas para un partido que Aldosivi afrontará con máxima exigencia. Ahora, el desafío será trasladar esos cambios al campo de juego y responder ante Atlético Tucumán para quedarse con una victoria que le permita seguir recortando terreno en la tabla anual. Dentro de estos siete cambios, los dos que tienen chances de meterse en el once titular serían Sigali y Cufre.