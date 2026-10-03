Un entrenamiento a puertas abiertas: Argentina aplastó a Burkina Faso en el Monumental

Luego de mucha incertidumbre de si se jugaría o no el encuentro por la llegada de Burkina Faso, que terminó arribando al país hoy a las 15 horas, la Selección Argentina aplastó al equipo africano en un show de fútbol y una buena oportunidad de prueba para el cuerpo técnico. El equipo de Lionel Scaloni goleó 7-0 en su segundo partido de la Fecha FIFA de septiembre/octubre.

El encuentro comenzó de buena manera para el local ya que a los dos minutos Agustín Giay pisó el área rival y fue derribado por uno de los defensores del conjunto africano y el árbitro del encuentro le otorgó penal. El mismo lo pateó Lautaro Martínez pero Abdoul Guira se lució para evitar el tanto aunque dejó el rebote y el delantero del Inter aprovechó el mismo para anotar el 1-0.

Unos minutos más tarde llegó una buena junta de pases en el sector izquierdo, la pelota le llegó a Gianluca Prestianni que desbordó, tiró el centro atrás y Moumouni Diallo se la llevó puesta en lo que terminó siendo el 2-0 a favor del equipo de Scaloni.

Cuatro minutos más tarde llegó el primer tanto para el joven del Benfica. Prestianni le tiró la pelota en profundidad a Lautaro Martínez y este se la devolvió al medio para que el extremo anotará el 3-0. Una rafaga de furia de Argentina que en apenas 13 minutos ya había sacado una ventaja más que considerable.

El cuarto tardó en llegar poco más de veinte minutos. Alexis Mac Allister lo vió picar a la espalda de la defensa a Nico Paz, la pelota le llegó al mediocampista del Como que intentó definir de primera, no lo consiguió y en la segunda oportunidad definió entre las piernas del arquero para marcar el 4-0.

Y el quinto llegó apenas un minuto después cuando la jugada arrancó en la derecha y terminó por la izquierda en el pie de Prestianni que tiró el centro atrás y Julián Álvarez anotó el 5-0. Una buena noticia para el atacante del Atlético Madrid que no anotaba un tanto desde el que consiguió en los cuartos de final del Mundial ante Suiza.

Ya en la segunda parte, Scaloni mandó a cinco suplentes de arranque, le dió la chance a Tomás Palacios y a Matías Soulé de debutar como jugadores del seleccionado. Además de ellos dos también ingresaron Franco Mastantuono, Leonel Flores y Leonardo Balerdi. Estos cambios le permitieron al DT darle descanso a los titulares y una chance importante a estos jovenes de sumar 45 minutos para mostrarse ante el cuerpo técnico y ante más de 60 mil personas.

A los 56 minutos llegó el sexto tanto de la Scaloneta. Soulé tiró un gran cambio de frente para Medina, este le tiró la pelota en profundidad a Flores que no dudó en tirar el centro atrás, le llegó a Lautaro y de una se la dió a Mastantuono que anotó el 6-0 y el primero como jugador del equipo argentino.

En la segunda tanda de cambios se dió el último debut que terminó siendo el de Santi Castro en lugar de Lautaro Martínez. Además se completaron los once cambios con el ingreso de Geronimo Rulli, Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico González y Exequiel Palacios.

En la última jugada del partido llegó el séptimo tanto del encuentro, Mastantuono encontró a Barco solo que tiró el centro al área chica y allí apareció Simeone que anotó el 7-0 definitivo para que Argentina cierre la goleada.

De esta manera Lionel Scaloni sigue probando opciones de cara al futuro y ahora a la Selección Argentina le quedará este próximo martes la despedida de Lionel Messi ante Benín a partir de las 20 horas en el Monumental.