Nuevo proceso mismo resultado: la Selección Argentina goleó a Bolivia en Córdoba

El equipo de Lionel Scaloni goleó a Bolivia en el Mario Alberto Kempes en el primer amistoso de esta Fecha FIFA.

Ya sin jugadores históricos y a la espera de lo que será la despedida de Lionel Messi en el Monumental el próximo martes, la Selección Argentina goleó 4-0 a Bolivia en el primer amistoso de la Fecha FIFA de septiembre/octubre.

Lionel Scaloni aprovechó este encuentro para hacer muchas pruebas y le dió la oportunidad a algunos jovenes de sumar sus primeros minutos con la albiceleste. Probó con el doble nueve de arranque: Lautaro y Julián; Nico Paz como el enganche que tendrá este proceso; la chance de Román Vega que debutó como lateral izquierdo y tuvo un buen rendimiento; y la chance para Gianluca Prestianni por sobre Franco Mastantuono o Matías Soulé.

Pero no fueron las únicas pruebas que hizo el cuerpo técnico argentino ya que en la segunda parte debutaron Leonel Flores, Santiago Simón, Valentín Gómez y Equi Fernández. Le dió minutos al Flaco López que consiguió anotar su primer tanto con la Selección y la confianza a Valentín Barco y a Mastantuono de que serán jugadores importantes en este nuevo proyecto.

La Scaloneta anotó el primer tanto en los pies de Lautaro Martínez, el segundo máximo goleador de la era Scaloni por detrás de Leo, que tras una asistencia de Mac Allister se acomodó y cruzó el remate a los 19 minutos para anotar el 1-0.

A penas diez minutos más tarde llegó el de Nico Paz. El mediocampista del Como picó a la espalda de los zagueros centrales y recibió una gran asistencia de Palacios. Cuando la frenó se fue mano a mano con el arquero y se la picó para poner el 2-0 en el marcador.

Ya con el resultado afianzado el equipo albiceleste se fue arriba al vestuario. Al volver apenas a los nueve minutos llegó el gol del nuevo capitán del seleccionado. Nico Paz tiró el tiro de esquina desde el sector izquierdo y se la puso en la cabeza al Cuti Romero y el defensor del Atlético Madrid anotó el 3-0.

La goleada la cerró el Flaco López con su primer tanto con la albiceleste. Después de una serie de rebotes la pelota le quedó al delantero de Palmeiras que reventó el arco y anotó el 4-0 definitivo para sellar el resultado.

De esta manera el nuevo proceso en la Scaloneta arrancó con el pie derecho y tendrá una nueva prueba este próximo sábado ante Burkina Faso en el estadio Monumental a partir de las 21:00. Y luego se disputará el último amistoso que será la despedida del 10, del gran capitán, el martes en el Monumental ante Benín cuando Messi juegue su último partido con el seleccionado argentino.